Seawolves kassieren bittere Niederlage in Oldenburg

Zwei Tage nach ihrer Auftaktniederlage im Europe Cup mussten sich die Rostock Seawolves auch in der Basketball-Bundesliga geschlagen geben. Bei den EWE Baskets Oldenburg unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Christian Held am Freitagabend trotz einer furiosen Aufholjagd und zwischenzeitlicher Führung am Ende mit 89:94 (42:48).

Bester Werfer der Seawolves war Derrick Alston mit 19 Punkten. Yasin Kolo, der zu Wochenbeginn für den verletzten Till Gloger verpflichtet worden war, kam bei seinem Debüt für die Rostocker nur zu einem Kurzeinsatz und blieb ohne Punkte.

Nur zwei Tage nach dem internationalen Auftritt auf Zypern schien sich die Niederlage bereits im ersten Viertel abzuzeichnen. Rostock geriet schon früh mit 0:10 ins Hintertreffen. Im weiteren Verlauf zog Oldenburg nach einer 12:0-Serie sogar auf 22:6 davon.

Doch das Held-Team kämpfte sich zurück und ging nach einem kaum erwarteten Comeback im zweiten Viertel sogar selbst mit 38:37 in Führung, bevor Oldenburg kurz vor der Pause noch einmal zulegen konnte.

Die Seawolves zeigten sich von dem erneuten Rückschlag aber nicht beeindruckt und übernahmen in der zweiten Hälfte zeitweilig selbst wieder die Führung. In der Schlussphase erwiesen sich die Gastgeber bei den Freiwürfen aber als treffsicher und fügten den Seawolves doch noch eine Niederlage zu.