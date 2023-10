Seawolves gewinnen erstes Spiel in der Europe-Cup-Quali

Basketball-Bundesligist Rostock Seawolves ist auf Zypern mit einem Sieg in das Qualifikationsturnier zum Fiba Europe Cup gestartet. Am Mittwochabend setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Christian Held in ihrem ersten Spiel in der Dreiergruppe mit 101:72 (47:31) gegen KK Feniks 2010 aus Skopje in Nordmazedonien durch. Damit kommt es am Donnerstag um 18.00 Uhr gegen Keravnos BC aus Zypern zum entscheidenden Duell um den Gruppensieg und die Teilnahme an der Gruppenphase, da der Gastgeber sein Auftaktspiel gegen Feniks am Dienstag mit 107:60 gewonnen hatte.

Die Seawolves, bei denen Matt Bradley aufgrund einer Gehirnerschütterung nicht dabei war, konnten sich Mitte des ersten Viertels nach einem 8:0-Lauf vom Gegner absetzen und hielten Feniks danach auf Distanz. Auch im zweiten Spielabschnitt waren die Mecklenburger über weite Strecken das dominierende Team und erspielten sich bis zur Pause schließlich einen Vorsprung von 16 Punkten.

Gut dreieinhalb Minuten nach Wiederbeginn betrug der Abstand nach einem Dreier von Tyler Nelson bereits 21 Punkte. In den ersten Minuten des Schlussabschnitts ließen die Gäste allerdings nach. Feniks verkürzte zwischenzeitlich auf 67:80. Danach fanden die Rostocker aber wieder zu ihrem Spiel und feierten am Ende doch noch einen klaren Erfolg.