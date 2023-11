Seawolves erkämpfen Sieg gegen Göttingen

Lange Zeit sah es nicht gut aus für die Rostocker gegen die BG Göttingen. Dann trumpften zwei Profis groß auf und sorgten für die Wende. Zum Matchwinner aber wurde ein anderer Spieler der Seawolves.

Nach zuvor drei Niederlagen in Serie haben die Rostock Seawolves wieder einen Sieg in der Basketball-Bundesliga verbucht. Gegen die als Tabellenvorletzter angereiste BG Göttingen gelang der Mannschaft von Cheftrainer Christian Held am Samstagabend in der Stadthalle ein 96:92 (45:50)-Erfolg. Bester Werfer aufseiten der Mecklenburger war Derrick Alston (24 Punkte).

Die Seawolves lagen Mitte des ersten Viertels bereits mit sechs Punkten vorn, bekamen dann aber Probleme, ihre Offensivaktionen erfolgreich zu beenden. Göttingen glich dank zwei Dreiern aus und übernahm anschließend auch die Führung. Diese bauten die Gäste zeitweilig auf neun Punkte aus, doch die Seawolves kämpften sich zurück ins Spiel und verkürzten knapp zwei Minuten vor der Pause auf 43:44.

Nach dem Seitenwechsel sorgten Chevez Goodwin und Alston fast im Alleingang für die erneute Wende in der Partie. In der umkämpften Schlussphase war es dann aber Sid-Marlon Theis, der wichtige Körbe erzielte und damit den Weg zum dritten Saisonerfolg für sein Team ebnete.