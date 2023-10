Seat-Chef will Marke mit preiswertem E-Auto erhalten

Mehr zum Thema

Brand von denkmalgeschütztem Gebäude: 250.000 Euro Schaden Bei einem Brand in einem denkmalgeschützten Gebäude in Hymendorf (Landkreis Cuxhaven) ist ein Schaden von rund 250.000 Euro entstanden. Bei dem Versuch, den Brand am frühen Samstagmorgen zu löschen, erlitt der 54-jährige Hausbesitzer Verbrennungen, wie die Polizei mitteilte. Ein anfänglicher Schwelbrand hatte sich zu einem Vollbrand des Dachstuhls entwickelt.