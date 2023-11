Schwesig für Kostenteilung bei Geflüchteten-Unterbringung

Mehr zum Thema

Frisches Geld für Schulbau in MV in nächsten vier Jahren Für den Neubau und die Sanierung von Schulen in Mecklenburg-Vorpommern sollen in den kommenden vier Jahren mindestens 400 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Das Land erklärte sich am Freitag bei einem Treffen mit Spitzenvertretern der Kommunen bereit, 100 Millionen Euro für eine Schulbau-Pauschale bereitzustellen - pro Jahr 25 Millionen Euro. Weitere 100 Millionen Euro steuert die kommunale Familie aus dem Finanzausgleich bei, wie Teilnehmer nach dem Treffen in Schwerin berichteten. Die Schulträger müssten dann zur Investition in ihre Schule noch einmal die Hälfte zuschießen.