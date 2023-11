Schwesig froh über Resultate des Länder-Gipfels

Mehr zum Thema

Staatsschutz ermittelt nach Auto-Schmiererei in Lübtheen Unbekannte haben in Lübtheen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ein Auto mit Farbe beschmiert, aus dem heraus mit einem Beamer Solidaritätsbekundungen mit Israel auf die Wand der Stadtkirche projiziert wurden. Der Staatsschutz ermittele nach dem Zwischenfall vom Montagabend, teilte das Polizeipräsidium Rostock am Dienstag mit. Die Kirchengemeinde habe bereits seit mehreren Tagen aus dem Auto heraus an der Fassade der Kirche Solidaritätsbekundungen mit Israel angebracht.