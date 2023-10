Schwesig: „Die irreguläre Migration muss eingedämmt werden“

Mehr zum Thema

Unbekannte sprengen Geldautomat in Ludwigslust Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag einen Bankautomaten in Ludwigslust (Landkreis Ludwigslust-Parchim) gesprengt. Trotz Fahndungsmaßnahmen direkt nach der Tat konnten die Einsatzkräfte keine Tatverdächtigen identifizieren oder auffinden, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Höhe des Sachschadens muss nun ermittelt werden. Verletzt wurde bei der Sprengung niemand. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an. Die Polizei konnte zunächst keine Angabe dazu machen, ob Geld gestohlen wurde.