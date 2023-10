Schwesig bekräftigt Unterstützung für jüdische Gemeinden

Mehr zum Thema

Autor Gregor Sander liest gerne am Schweriner See Der in Schwerin geborene Autor Gregor Sander besucht in seiner Heimatstadt gerne den Schweriner See, wenn er sich zum Lesen zurückziehen möchte. In Ruhe schmökern könne man etwa im Burggarten vor dem Schloss, am Strand von Zippendorf und auf der kleinen Halbinsel Adebors Näs, sagte der 55-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Auch in Cafés lese er gerne. Bei dem aktuellen herbstlichen Wetter würde ich allerdings eher das Bett empfehlen.