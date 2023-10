Schwesig: „Barbie“ ist extrem erfolgreich

Mecklenburg-Vorpommerns SPD-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig sieht nach dem Erfolg des Kinofilms Barbie das ihr von der CDU verpasste Etikett Küsten-Barbie in neuem Licht, beklagt aber die Fortdauer von Vorurteilen gegenüber Frauen. Ich habe erlebt, wie die CDU nicht zu blöd war, einen Stempel Küsten-Barbie zu geben. Wobei wir jetzt ja gelernt haben, dass Barbie extrem erfolgreich ist, sagte Schwesig am Samstag unter Anspielung auf den Kino-Kassenschlager Barbie zum Abschluss des SPD-Landesparteitages in Linstow. In einer Rede zum politischen Aschermittwoch hatte der frühere CDU-Landeschef Lorenz Caffier Schwesig vor Jahren öffentlich als Küsten-Barbie tituliert.

Sie habe lernen müssen, dass solche Stempel für Frauen schnell ihre mediale Verbreitung finden. Zu Beginn ihrer politischen Karriere als Stadtvertreterin in Schwerin sei sie mit Skepsis konfrontiert worden, dann als jüngste Ministerin Deutschlands mit Überschriften wie blond, jung, ostdeutsch. Zwar finde sie diese Attribute gut, doch seien sie seinerzeit nicht gut gemeint gewesen, zeigte sich Schwesig überzeugt. Bis heute sei die Skepsis in Politik und Medien gegenüber Frauen nicht vollständig gewichen. Ich wünsche mir eine Debatte in der Politik nicht über Jung und Alt, Ost-West, Blond-Dunkel, Frau-Mann, sondern über gute Inhalte, betonte die SPD-Politikerin, die seit 2017 Regierungschefin in Schwerin ist.