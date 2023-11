Schwesig: Aufnahme von Geflüchteten gerät an Grenzen

Die Aufnahme von Geflüchteten in Kommunen stößt nach Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig an ihre Grenzen. Nicht jeder, der sich auf den Weg nach Deutschland mache, dürfe auch kommen, sagte die SPD-Politikerin am Freitag im Landtag in Schwerin.

In der Landtagsdebatte ging Schwesig auf die jüngsten Beschlüsse von Bund und Ländern ein. Damit seien nicht alle Probleme gelöst, es seien aber wichtige Beschlüsse, betonte die Ministerpräsidentin.

Bei Beratungen zu Migration hatten sich Bund und Länder in dieser Woche unter anderem auf eine veränderte Aufteilung der Kosten verständigt, aber auch auf Einschränkungen bei den Leistungen für Asylbewerber, die Einführung einer Bezahlkarte und die Prüfung von Asylverfahren in Drittstaaten außerhalb Europas.

Die Einigung bei der Finanzierung sollte nicht klein geredet werden, sagte die SPD-Politikerin. Laut Schwesig wird das Land die Kommunen finanziell voll unterstützen. Wir erwarten diese Haltung auch vom Bund.

Weiter sagte sie, es brauche Asylverfahren an EU-Außengrenzen. Es muss darum gehen, die Schleuserbanden schon vor der Grenze zu schnappen.