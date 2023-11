Schwerverletzter Lasterfahrer nach Unfall auf A7

Mehr zum Thema

Fahrplanänderungen wegen Bombenentschärfungen Wegen zwei Bombenentschärfungen in Braunschweig müssen Züge im Nah- und Fernverkehr am Sonntag ausfallen oder umgeleitet werden. Zwischen 11 und 15 Uhr wird dort kein Zug in beziehungsweise aus Richtung Westen und Süden fahren, wie die Bahn am Freitag mitteilte. Die Züge des Fernverkehrs sollen umgeleitet werden. Die Halte in Hildesheim, Peine, Braunschweig und Helmstedt werden entfallen.