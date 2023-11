Schwertransporter kollidiert mit Brücke: Lange Sperrungen

Mehr zum Thema

AfD-Kandidaten scheitern erneut bei Wahl in Kontrollgremium Seit die AfD vor fünf Jahren erstmals in Bayerns Landtag einziehen konnte, bemüht sie sich um Posten im Kontrollausschuss des Verfassungsschutzes. Auch beim neuesten Anlauf ohne den Hauch einer Chance.

Flüchtiger Straftäter aus Spanien in Franken gefasst Ein flüchtiger Straftäter aus Spanien ist in Rothenburg ob der Tauber (Landkreis Ansbach) von der Polizei gefasst worden. Gegen den 36-Jährigen lag nach Polizeiangaben von Donnerstag ein europäischer Haftbefehl vor. Er sei 2020 wegen eines Sexualdeliktes aus dem Jahr 2015 von einem spanischen Gericht rechtskräftig zu neun Jahren Haft verurteilt worden. Der Kampfsportler hatte sich jedoch den spanischen Behörden entzogen und wurde europaweit gesucht.