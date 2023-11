Schwerins Oberbürgermeister verhängt Haushaltssperre

Mehr zum Thema

Betrugsmasche Firmenvertreter: Rentnerin um Schmuck gebracht Ein falscher Firmenvertreter hat in Wismar eine 83 Jahre alte Frau um Goldschmuck im Wert von mehreren tausend Euro gebracht. Der Täter habe sich bei der Rentnerin am vergangenen Freitagmittag als Vertreter eines Stromanbieters ausgegeben und sich so Zutritt zur Wohnung verschafft, teilte die Polizei am Montag mit. Dann habe er den Schmuck in einem unbeobachteten Moment gestohlen. Der Rentnerin sei der Verlust des Schmucks erst am Sonntag aufgefallen.