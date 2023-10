Schweriner Volleyballerinnen auch im zweiten Spiel siegreich

Mehr zum Thema

Unbekannter reißt israelische Flagge herunter Ein Unbekannter hat in Schwerin eine vor dem Innenministerium gehisste israelische Flagge heruntergerissen. Ein Zeuge habe den Mann am Mittwochnachmittag dabei gesehen, sagte eine Polizeisprecherin. Eine Fahndung nach dem Täter in unmittelbarer Nähe sei erfolglos geblieben. Die Ermittlungen laufen. Ob der Staatsschutz eingeschaltet werde, konnte die Sprecherin nicht sagen.

Jüdische Gemeinde in Rostock ruft zu Solidaritätsdemo auf Nach dem Großangriff der islamistischen Hamas auf Israel hat die Jüdische Gemeinde in Rostock für Donnerstag zu einer Solidaritätsdemo aufgerufen. Auf dem Neuen Markt sollen Menschen ab 17.00 Uhr ein Zeichen setzen. Eine Polizeisprecherin sagte am Mittwoch, es seien 100 Teilnehmer und Teilnehmerinnen angemeldet.