Schweriner Ballett begeistert mit Bach-Variationen

Solidaritätskundgebung für Israel in Schwerin Auf dem Marktplatz in Schwerin haben am Freitag rund 100 Menschen ihre Solidarität mit Israel bekundet. Zu der Demonstration aufgerufen hatte die Schweriner Arbeitsgemeinschaft der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, unterstützt von den Parteien SPD, CDU, Die Linke, Grüne und FDP sowie der Gewerkschaft Verdi. Die Teilnehmer hielten Israel-Flaggen in den Händen und entzündeten Kerzen im Gedenken an die Opfer des Hamas-Angriffs.

Schwesig für weitere Dämpfung der Energiepreise Der von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) angestrebte Brückenstrompreis zur Entlastung energieintensiver Unternehmen soll auch betroffenen kleinen und mittleren Firmen zugutekommen. Darauf habe Mecklenburg-Vorpommern bei der Jahreskonferenz der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder gedrungen und dies auch in den Beschluss eingebracht. Das sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Freitag zum Abschluss der Beratungen in Frankfurt am Main. Bislang seien nur Großbetriebe für den deutlich abgesenkten Strompreis in Betracht gezogen worden.