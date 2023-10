Schwerer Unfall vor Neuem Rathaus in Kiel: Vorher Gewalttat

Vor dem Neuen Rathaus in Kiel sind am Mittwoch zwei Autos zusammengeprallt. Es habe vier Verletzte gegeben, eine Frau sei unter Reanimationsbedingungen ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Feuerwehr am Abend mit. Die zwei Fahrzeuge seien am Nachmittag auf einer Kreuzung kollidiert, ein Wagen sei dann gegen den Eingang des Neuen Rathauses geprallt. Zunächst habe es Meldungen gegeben, dass ein Fahrzeug in eine Menschenmenge gefahren sei - dies habe sich nicht bestätigt.

Einem Bericht der Kieler Nachrichten zufolge ist dem Unfall eine Gewalttat vorausgegangen. Dabei sei eine junge Frau lebensbedrohlich verletzt worden, hieß es. Sie habe in dem Auto gesessen, das gegen das Neue Rathaus fuhr. Der gesamte Gehweg dort war demnach mit Trümmerteilen übersät. Es wurden aber glücklicherweise keine weiteren Menschen verletzt, sagte Stefanie Lage von der Polizeidirektion Kiel der Zeitung. Sie bestätigte zudem, dass die junge Frau im Auto lebensbedrohliche Verletzungen hatte, die nicht von dem Unfall stammten.

Polizei und Staatsanwaltschaft waren am Abend für Nachfragen zunächst nicht zu erreichen.