Betrunkene Autofahrerin fährt auf Motorrad auf Eine betrunkene Autofahrerin hat in einem Tunnel bei Fellbach im Rems-Murr-Kreis einen Motorradfahrer erfasst und schwer verletzt. Wegen ihres Alkoholpegels habe die 32-Jährige den Motorradfahrer vor ihr übersehen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der 33-Jährige fiel bei dem Zusammenstoß am Mittwoch erst auf die Motorhaube und dann gegen die Windschutzscheibe. Das Auto der Frau geriet ins Schleudern und prallte gegen die Tunnelwand.