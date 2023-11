Schwerer Unfall: 58-Jähriger stirbt, 49-Jährige verletzt

Mehr zum Thema

39 Patienten wegen Brandes in Krankenhaus verlegt Ein Feuer in einem Krankenhaus in Leer hat in der Nacht zum Montag die zwischenzeitliche Verlegung von insgesamt 39 Patienten erfordert. Das Feuer sei in einem Technikraum im Keller ausgebrochen, wie die Feuerwehr am Montagmorgen mitteilte. Die Patienten seien auf andere Teile des Krankenhauses sowie ein benachbartes Altenheim verteilt worden. Verletzt worden sei niemand.