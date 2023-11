Schwerer Lkw-Unfall auf Autobahn 5

Mehr zum Thema

Lkw-Brand auf Autobahnbrücke bei Bad Hersfeld Auf einer Autobahnbrücke bei Bad Hersfeld hat am frühen Donnerstagmorgen ein Lkw gebrannt. Der Sattelzug sei vermutlich durch einen technischen Defekt in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Der 34 Jahre alte Fahrer konnte sich aus dem Fahrzeug retten und blieb unverletzt.