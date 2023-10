Schwere Körperverletzung an Baby: Vater freigesprochen

Mehr zum Thema

Keine Brandquelle gefunden nach Großeinsatz im Altenheim Nach einem wegen Brandgeruchs ausgelösten Großeinsatz in einem Altenpflegeheim in Lingen haben Spezialisten kein Feuer entdeckt. Trotz intensiver Suche habe die Feuerwehr keinen Brandherd gefunden, sagte eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch. Die Suche sei nach mehreren Stunden eingestellt worden.