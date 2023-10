Schwelling und Haggenmüller bleiben Landesvorsitzende

Mehr zum Thema

Weltmeisterschaft im Pflügen in Lettland An die Pflüge, fertig, los: In Lettland messen sich an diesem Wochenende die besten Pflüger der Welt. 40 Teilnehmer aus zwei Dutzend Nationen traten bei den 68. Weltpflügermeisterschaften auf großflächigen Ackerfeldern nahe Kuldiga mit Traktor und Pflug in zwei Disziplinen gegeneinander an. Darunter waren auch zwei Deutsche von der Pflügergemeinschaft Ulm: Stefan Oechsle ging beim Drehpflügen an den Start, Nico Röder beim Beetpflügen.