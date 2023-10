Schwelling ruft CDU zu Einhaltung des Koalitionsvertrags auf

Grünen-Landeschefin Lena Schwelling hat den Koalitionspartner in der grün-schwarzen Landesregierung zur Einhaltung des Koalitionsvertrags aufgerufen. Darin habe man sich mit der CDU darauf verständigt, eine sogenannte Mobilitätsgarantie einzuführen, mit der alle Orte im Land von frühmorgens bis spätabends mit dem öffentlichen Personennahverkehr erreichbar sein sollten, sagte Schwelling beim Landesparteitag der Grünen in Weingarten bei Ravensburg. Davor versuche sich die CDU nun zu drücken.

So sieht eine vertrauensvolle Zusammenarbeit nicht aus. Liebe CDU Baden-Württemberg, ihr habt den Koalitionsvertrag unterschrieben und wir erwarten von euch, dass ihr seine Umsetzung nicht länger blockiert. Über die Mobilitätsgarantie gibt es in der Koalition seit Monaten Streit. Die CDU lehnt das Vorhaben mit Blick auf fehlendes Personal ab, die Landkreise sehen vor allem das Land finanziell in der Pflicht.

Das Land komme bei der Vermeidung von CO2 zu langsam voran, sagte Schwelling. Im Verkehrsbereich seien die Emissionen im vergangenen Jahr sogar gestiegen. Dabei haben wir mit dem Landeskonzept Mobilität und Klima genau die Maßnahmen schon ausbuchstabiert, die es so dringend braucht, auch im Verkehrsbereich umzusteuern, sagte Schwelling bei der Einbringung eines Leitantrags zur Kommunalwahl im kommenden Jahr. Darin legt die Partei dar, wie in Städten und Gemeinden im Land Klimaschutz aus ihrer Sicht konkret umgesetzt werden kann.