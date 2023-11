Schweißarbeiten: Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen

Mehr zum Thema

Neue Ermittlung nach Tötungsdelikt von 1986 Mehr als 37 Jahre nach einem bis heute ungeklärten Tötungsdelikt in Unterfranken setzen die Ermittler auch auf die ZDF-Sendung Aktenzeichen XY... Ungelöst. Am Mittwochabend soll der Fall dort vorgestellt werden, wie das Polizeipräsidium Unterfranken am Montag in Würzburg mitteilte. Womöglich erinnerten sich durch die Sendung Zeugen, die etwas zum Tod der 24-jährigen Eveline Höbler im Januar 1986 sagen können.

200 Kilo schwerer Fels stürzt auf Auto In Tirol ist ein etwa 200 Kilogramm schwerer Felsblock auf ein geparktes Auto gestürzt. Nach Angaben der Polizei von Montag hatte sich der Stein am Sonntag von einem Berg in Niederndorf bei Kufstein an der deutsch-österreichischen Grenze gelöst und war am Steinschlagnetz vorbeigeflogen. Der Felsblock durchbrach die Windschutzscheibe sowie die Fahrzeugsäule des Autos eines 53-jährigen Anwohners. Menschen wurden dabei nicht verletzt.