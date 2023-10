Schweinsteiger: Osnabrück hat sich nicht an Plan gehalten

Im Aufsteigerduell mit Wiesbaden verliert der VfL Osnabrück klar mit 0:2. Trainer Tobias Schweinsteiger fällt ein deutliches Urteil.

Trainer Tobias Schweinsteiger und der VfL Osnabrück bleiben weiter im Tabellenkeller der 2. Fußball-Bundesliga. Wir waren überhaupt nicht im Spiel, überhaupt nicht agil, wir haben nur reagiert, wir waren nicht mutig genug mit dem Ball, haben alle 50-50-Zweikämpfe verloren, kritisierte Schweinsteiger nach dem 0:2 (0:1) gegen Mitaufsteiger Wehen Wiesbaden. Und weiter: Was mich noch mehr nervt: Wir haben uns nicht an den Matchplan gehalten.

Die Niederlage am Samstag war bereits die sechste in dieser Saison. Hyun-ju Lee (9. Minute) und Robin Heußer (70.) hatten die Treffer für die Hessen erzielt.

Osnabrück zeigte sich trotz der respektablen Ergebnisse der vergangenen Wochen (2:1 gegen den Hamburger SV, 2:2 gegen Kaiserslautern und 1:1 in Düsseldorf) verunsichert. So entstand auch das 0:1. Wie wir das Tor durch den Ballverlust selbst kreieren, weil wir ihn nicht dahin spielen, wo wir ihn hinspielen wollten, dann ist das ist extrem ärgerlich, sagte Schweinsteiger. Unmittelbar davor musste Torhüter Grill mit einer Parade ein Eigentor von Osnabrücks Florian Kleinhansl (7.) verhindern. Gegen defensiv gut stehende Gäste tat sich der VfL schwer. Heußer traf per Freistoß zur Entscheidung.

Das Fazit des 41-Jährigen: Unabhängig von allen Analysen kommt es immer darauf an, wie die Einstellung zum Spiel ist. Da können wir uns an Wiesbaden heute ein gutes Beispiel nehmen, wie man so ein Spiel zu bestreiten hat. Am Freitag (18.30 Uhr/Sky) reist Osnabrück zu Greuther Fürth.