Schwein mit Hauern: Sulawesi-Hirscheber-Nachwuchs

Davidstern auf Eingangstür in Berlin geschmiert Unbekannte haben auf die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in Berlin-Prenzlauer Berg einen Davidstern geschmiert. Der Staatsschutz habe die Ermittlungen übernommen, hieß es am Freitag von der Polizei. Eine Anwohnerin hatte die Schmiererei dokumentiert, dann der Polizei gemeldet und anschließend unkenntlich gemacht. Den Angaben nach wurde der Davidstern bereits am Donnerstagabend auf die Tür geschmiert. Die Polizei geht bei dem Vorfall von einer politisch motivierten Tat aus. Das weckt gerade in Deutschland schlimmste Erinnerungen und ist unerträglich, schrieb die israelische Botschaft auf der Plattform X (ehemals Twitter).

Mann hat Hakenkreuzfahne im Auto und schlägt Polizisten Ein 50-jähriger Mann ist in Berlin-Mitte wegen verbotener Fahnen und einem tätlichen Angriff gegen Polizisten festgenommen worden. Zudem soll er die Beamten fremdenfeindlich beleidigt haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach wurden die Polizisten am Donnerstagmittag von einem Passanten zu einem geparkten Auto in der Großen Hamburger Straße gerufen. Dort wurden eine Hakenkreuzfahne und eine Reichskriegsflagge am Armaturenbrett festgestellt. Nachdem der herbeigerufene Besitzer des Autos die Fahnen entfernt hatte, schlug der 50-Jährige einem Polizisten mit der Hand gegen den Oberkörper. Dabei soll er die Einsatzkräfte rassistisch beleidigt haben. Den Angaben zufolge wurde der Mann daraufhin festgenommen und in Gewahrsam gebracht.