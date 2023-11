Schweigeminute im Landtag: „Stehen an der Seite Israels“

Mit einer Schweigeminute hat der rheinland-pfälzische Landtag am Dienstag der Opfer des Angriffs der Hamas auf Israel gedacht. Landtagspräsident Hendrik Hering sagte: Wir stehen an der Seite Israels. Mehr als 1400 Menschen seien bestialisch ermordet, hingerichtet, geschändet worden. Diese unvorstellbar grausamen Taten seien in Gaza und in der arabischen Welt bejubelt worden. Und sie wurden auch auf unseren, auf deutschen Straßen bejubelt, sagte Hering. Auch das Leiden der Zivilbevölkerung im Gaza-Streifen könne nicht kalt lassen. Für dieses Leiden sei die Hamas verantwortlich.

Deutschland habe bereits vor dem Überfall der Hamas ein großes, ein wachsendes Antisemitismusproblem gehabt, sagte Hering. Was mich persönlich erschreckt, sind die gesellschaftlichen Dammbrüche, deren Zeuge wir gerade werden. Damit meine er das Ausmaß des Hasses gegen Juden, das sich gerade mit voller Wucht Bahn breche. Nun zeige sich, wie ernst es unserer Gesellschaft wirklich mit dem «Nie wieder, mit diesen zwei Worten gewesen ist», betonte Hering.