Schwedter Querfahrt nächsten Mittwoch gesperrt

Mehr als jeder Vierte hat Rückenschmerzen Mehr als jeder Vierte in Berlin und Brandenburg ist einer Auswertung zufolge 2021 wegen Rückenbeschwerden in ärztlicher Behandlung gewesen. In Berlin gingen rund 1 Million Menschen (etwa 28,3 Prozent der Hauptstädter) wegen Schmerzen im Nacken oder Rücken zum Arzt, wie aus dem diese Woche veröffentlichten AOK-Gesundheitsatlas Rückenschmerzen des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (Wido) hervorgeht. In Brandenburg waren es rund 778.000 Menschen, was einem Anteil von etwa 30,7 Prozent aller Brandenburger und Brandenburgerinnen entspricht.

Innensenatorin lässt weitere Böllerverbotszone prüfen Nach Ausschreitungen mit Angriffen auf Polizisten und Rettungskräfte in der vergangenen Silvesternacht will Berlins Innensenatorin Iris Spranger weitere Böllerverbotszonen einrichten. Es werde derzeit geprüft, in welchen Bereichen Neuköllns dies sinnvoll sei, sagte die SPD-Politikerin am Mittwoch. Zuvor hatten Medien darüber berichtet. Die Standorte müssten in das taktische Konzept eingebettet werden, erklärte Spranger. Beim vergangenen Jahreswechsel gehörten der Reuterkiez nahe des Hermannplatzes sowie Teile der Sonnenallee in der High-Deck-Siedlung zu den Hotspots der Ausschreitungen.