Schwedische Königin bei Rosentaufe auf Insel Mainau erwartet

Zwangsprostitution und Drogen-Deals: Rockerprozess beginnt Fünf mutmaßliche Mitglieder der rockerähnlichen Gruppierung United Tribuns müssen sich von heute an vor dem Konstanzer Landgericht verantworten. Den Männern im Alter von 23 bis 33 Jahren werden diverse Straftaten vorgeworfen - darunter Zwangsprostitution, Drogenhandel und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Angeklagt sind die Deutschen unter anderem wegen Menschenhandels.