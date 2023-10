„Schwebodrom“ öffnet: Zeitreise mit der Schwebebahn

Mehr zum Thema

Am Montag zunächst sonnig in NRW, danach Wolken und Regen Nach einem durchwachsenen Wochenende mit Wolken und Regen startet die Woche in Nordrhein-Westfalen freundlich. Am Montag wird es laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nach Auflösung von Nebelfeldern zunächst heiter, bei milden Temperaturen von 13 bis 16 Grad verdichtet sich aus Südwesten jedoch im Tagesverlauf die Bewölkung. Ab dem Abend beginne es den Prognosen zufolge dann zu regnen.