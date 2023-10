Schwarzfahrerin schlägt Kontrolleurin ins Gesicht

Mehr zum Thema

BN kritisiert Klärschlammverbrennung Der Bund Naturschutz (BN) hat den Fokus der Staatsregierung auf Monoverbrennungsanlagen zur Behandlung von Klärschlamm kritisiert. Es gebe deutlich umweltschonendere Verfahren, um die neuen gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen, teilte der BN am Donnerstag in München unter Berufung auf eine aktuelle Studie mit. Bis spätestens 2032 muss das Düngemittel Phosphor aus dem Abfall der Kläranlagen herausgelöst werden. Der größere Teil des Klärschlamms darf dann nicht mehr wie derzeit üblich auf Feldern ausgebracht werden.