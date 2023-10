Schwarzfahrer bespuckt Lokführerin und schlägt sie nieder

Mehr zum Thema

OB Reiter besorgt über zunehmende Gewalt von Jugendlichen Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat sich besorgt über die Zunahme von Gewalttaten durch Kinder und Jugendliche gezeigt. Bedenklich ist, dass die Täterinnen und Täter immer jünger werden, dass die Zahl der Raubdelikte dramatisch zunimmt, dass sich die Jugendlichen falsche Vorbilder suchen, sagte Reiter am Freitag in München. Zusammen mit der Polizei organisiere die Stadt schon eine Vielzahl an Präventionsprojekten. Doch gerade auch durch die Corona-Pandemie hätten sich die Verhältnisse verschärft, sagte Reiter mit Blick auf teils erschreckende Gewaltausbrüche von Minderjährigen in der jüngeren Vergangenheit.