Schwarzer eiserner Adler vermisst: Polizei sucht Zeugen

Mehr zum Thema

Mutmaßlicher Autodieb dank GPS-Sender auf A24 festgenommen Dank eines eingebauten GPS-Senders in einem gestohlenen Transporter ist die Polizei einem mutmaßlichen Autodieb bei Suckow (Kreis Ludwigslust-Parchim) auf die Schliche gekommen. Die Beamten konnten den Mann deshalb am Dienstagmorgen nach dem entsprechenden Hinweis des Fahrzeugbesitzers auf der A24 in Richtung Berlin abpassen, wie die Polizei Ludwigslust mitteilte.

Sexueller Übergriff: Hilfsbereiter Zeuge gesucht Gut sechs Wochen nach einem sexuellen Übergriff auf eine 16-Jährige in Neubrandenburg sucht die Polizei nach einem Zeugen, der dem Teenager in der Nacht geholfen hat. Der Mann hat die Jugendliche und deren Freundin demnach nachts an der Bundesstraße 104 in Richtung Stavenhagen (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) eingesammelt, nachdem sie dem mutmaßlichen Täter entfliehen konnten. Der Helfer habe einen hellen Kleinkraftwagen gefahren und die Freundinnen damit zum Bahnhof Stavenhagen gebracht.