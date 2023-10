Schwarze Oliven wegen Listerien zurückgerufen

Mehr zum Thema

Salzwerk soll 2024 volle Produktionskapazität erreichen Die polnische Ciech-Gruppe, die 2021 in Staßfurt (Salzlandkreis) ein Salzwerk in Betrieb genommen hat, will dort 2024 die volle Produktionskapazität von 450.000 Tonnen pro Jahr erreichen. Angesichts der wachsenden Nachfrage für Salztabletten zur Wasserenthärtung baue das Unternehmen seine Position als Branchenführer europaweit aus, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Ein weiteres Werk der Ciech-Gruppe im polnischen Janikowo sei bereits jetzt in der Lage, jährlich 500.000 Tonnen Salz zu produzieren.

Beauftragter Schneiß: Jüdisches Leben soll neu aufblühen Sachsen-Anhalts Antisemitismusbeauftragter Wolfgang Schneiß hat seine Solidarität mit Israel bekundet. Die jüdische Gemeinschaft solle spüren, dass man zusammenstehe, sagte der Ansprechpartner für jüdisches Leben in Sachsen-Anhalt am Mittwoch bei einer Kundgebung in Magdeburg. Wer Israels Existenzrecht in Zweifel ziehe, könne nicht mit Unterstützung rechnen. Jüdisches Leben soll in Sachsen-Anhalt neu aufblühen, so Schneiß weiter.