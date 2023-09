Schwarz-Rot-Gold - Flaggendebatte im Landtag in Stuttgart

Mehr zum Thema

Südwesten Schlusslicht beim Einsparen von Heizenergie Die Privathaushalte in Baden-Württemberg haben im vergangenen Jahr bundesweit beim Heizen am wenigsten Energie gespart. Bereinigt um den Faktor Außentemperatur verbrauchten sie lediglich ein Prozent weniger Heizenergie als 2021. Das ist das Ergebnis des jüngsten Wärmemonitors, den das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin am Mittwoch veröffentlichte.