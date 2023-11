Schwarz-Gelb ein Dorn im Auge? Fußballfan beschädigt Kabel

Im Landkreis Gotha hat ein Mann Kabel und dazugehörige Teile an einer Baustelle beschädigt und damit für einen Sachschaden in Höhe von rund 6500 Euro gesorgt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren dem Fußballfan wohl die Farben Schwarz und Gelb ein Dorn im Auge. Der Mann sei Anhänger eines Clubs mit den Vereinsfarben Blau und Weiß, hieß es. Aufgrund dessen schienen ihn die Kabelbrücken in den Farben des rivalisierenden Fußballvereines zu stören, teilte die Polizei mit. Durch das Entfernen der Kabelbrücken entstand ein Schaden an den Kabeln. Gegen den Mann wurde ein Verfahren eingeleitet.