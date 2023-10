Schwartz: „Zuletzt ein bisschen zu viel liegen lassen“

Mehr zum Thema

Kinder quälen 13-Jährige: OB Witt entsetzt Kinder quälen ein 13 Jahre altes Mädchen in Neubrandenburg. Oberbürgermeister Silvio Witt ist entsetzt. Die Tat erinnert an einen Fall aus Schleswig-Holstein vom Februar.

Polizei nimmt 33-Jährigen nach schwerem Raub fest Die Polizei hat einen wegen schweren Raubes gesuchten 33-Jährigen in Rostock festgenommen. Nach umfassenden Ermittlungen sei es gelungen, den Mann am Freitagmorgen an seiner Wohnung anzutreffen, teilte die Polizei mit.

RTL