Schwangere und Kind sterben: Fahrer war womöglich betrunken

Polizeieinsätze wegen Bombendrohungen an Schulen in NRW Mehrere Schulen in Nordrhein-Westfalen haben Bombendrohungen per E-Mail erhalten. Eine Drohmail an eine Gesamtschule in Dorsten im Kreis Recklinghausen führte zu einem stundenlangen Polizeieinsatz und Unterrichtsausfall. Sie sei bereits am Samstagabend in der Mailbox der Schulverwaltung eingegangen, war aber erst am Montagmorgen gelesen worden, sagte eine Polizeisprecherin. Daraufhin hätten die Schüler, die schon im Gebäude waren, dieses wieder verlassen müssen und die anderen, die gerade ankamen, seien gar nicht erst hereingekommen.