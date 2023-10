Schwangere in Leverkusen tödlich verletzt: Festnahme

Mehr zum Thema

Merz: Bedingungen für Zusammenarbeit in Migrationspolitik CDU-Bundesparteichef Friedrich Merz stellt Bedingungen an eine Zusammenarbeit mit der Bundesregierung bei der Begrenzung und Steuerung der Migration. Alle Verabredungen müssten am Ende in eine Gesetzgebung des Bundestags münden, sagte Merz am Samstag bei einem Landesparteitag der nordrhein-westfälischen CDU in Hürth. Wir werden nur zustimmen, wenn es eine einigermaßen sichere Gewähr dafür gibt, dass im nächsten Jahr die Zahlen deutlich nach unten gegangen sind, sagte der CDU-Chef vor rund 680 Delegierten. Ich habe jedenfalls nicht die Absicht, eine Mitverantwortung zu übernehmen für dieses Problem und mit diesem Problem dann in die Europawahl im nächsten Jahr zu gehen.

BVB hofft auf angeschlagenes Trio in Frankfurt Ein Einsatz der drei angeschlagenen Akteure Emre Can, Julian Brandt und Julian Ryerson im Bundesliga-Spiel von Borussia Dortmund bei Eintracht Frankfurt am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) ist weiter ungewiss. Trainer Edin Terzic wollte das Abschlusstraining am Samstag abwarten, um zu entscheiden, wer von den drei Leistungsträgern mit nach Frankfurt reisen kann. Alle drei seien aber auf dem Weg der Besserung, sagte Terzic am Samstag. Brandt musste zuletzt wegen einer Wadenverletzung pausieren, Ryerson fehlte krankheitsbedingt. Kapitän Can verletzte sich zudem beim 1:0 in der Champions League bei Newcastle United kurz vor der Halbzeit.