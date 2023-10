Schwangere erstochen: Freund in Untersuchungshaft

Mehr zum Thema

Sohn soll Vater getötet haben: Haftbefehl erlassen Nach dem gewaltsamen Tod eines 83-jährigen Mannes in Köln ist gegen dessen Sohn Haftbefehl wegen Totschlags erlassen worden. Das sagte ein Sprecher der Kölner Staatsanwaltschaft am Montag. Der 39-jährige Sohn sei dringend verdächtig, seinen Vater attackiert zu haben. Der Senior war am Freitagabend mit lebensgefährlichen Verletzungen in seiner Wohnung gefunden worden und kurz darauf im Krankenhaus gestorben.

RWE und Equinor vereinbaren neuen Gas-Liefervertrag Der Energiekonzern RWE hat mit dem norwegischen Öl- und Gasproduzenten Equinor einen neuen Erdgas-Liefervertrag für fünf Jahre abgeschlossen. Pro Jahr wurde eine Lieferung von 10 bis 15 Terawattstunden Erdgas vereinbart, wie die Unternehmen am Montag in Essen und Stavanger mitteilten. Zum Vergleich: Zehn Terawattstunden entsprechen dem Jahresbedarf von rund 500.000 Haushalten bei einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden.