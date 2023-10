Schwangere Ann-Kathrin Götze meldet sich aus dem Krankenhaus

„Ich und mein bester Freund in den letzten Tagen“, schreibt Ann-Kathrin Götze in ihrer aktuellen Instagram-Story. Darin postet sich die 33-Jährige im Krankenhausbett, angeschlossen an ein CTG, das den Herzschlag ihrer noch ungeborenen Tochter aufzeichnet. Damit hat sie ihre Story unterlegt.

Mit dem „besten Freund“ scheint die werdende Mama das CTG zu meinen, was darauf hindeutet, dass sie schon länger in der Klinik ist.