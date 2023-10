Schwache Towers mit klarer Niederlage gegen Würzburg

Mehr zum Thema

Fegebank: Einheit des Landes ist nicht selbstverständlich Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) hat mit Blick auf den Tag der Deutschen Einheit am Dienstag betont, dass die Jahre der Teilung Wunden gerissen haben, die noch immer nicht ganz verheilt sind. Die Einheit des Landes sei nicht selbstverständlich, sagte die Wissenschaftssenatorin am Sonntag. Sie ist hart erkämpft und ein Geschenk für uns alle. Es ist dem Mut und dem Engagement so vieler Menschen zu verdanken, dass wir heute in Frieden und Freiheit leben dürfen.

