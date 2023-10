Schutz jüdischer Einrichtungen soll weiter ausgebaut werden

Die Nazis hatten jüdisches Leben in Deutschland nahezu vollständig ausgelöscht. Es kehrte nach Kriegsende nur langsam zurück. Inzwischen gibt es auch in Mecklenburg-Vorpommern wieder zwei jüdische Gemeinden. Doch bedürfen sie besonderen Schutzes.

Die Mitglieder der jüdischen Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern sollen bei der Ausübung ihrer Religion und bei Zusammenkünften noch besser vor möglichen Übergriffen geschützt werden. Dafür sollen auch Mittel des Bundes genutzt werden, die nach dem Anschlag auf eine Synagoge in Halle bereitgestellt wurden.

Die für die Zusammenarbeit mit Glaubensgemeinschaften zuständige Kulturministerin Bettina Martin (SPD) und der Beauftragte für jüdisches Leben, Nikolaus Voss, wollen die Pläne am Dienstag in Schwerin vorstellen. Das Thema hat mit dem Angriff der islamistischen Hamas auf Israel zusätzliche Brisanz erhalten.

Bereits nach dem rechtsextremistisch motivierten Anschlag in Halle im Jahr 2019 waren die Sicherheitsvorkehrungen für die jüdischen Gemeinden in Rostock und Schwerin sowie für das Max-Samuel-Haus in Rostock verstärkt, die Polizeipräsenz erhöht worden. Auch die technische Sicherheit soll nun erweitert werden.

Innenminister Christian Pegel (SPD) hatte bereits am Montag als Reaktion auf den Angriff der islamistischen Hamas auf Israel einen verstärkten Schutz für jüdische Einrichtungen und für im Land lebende Israelis angekündigt.

Auch in Deutschland hatte es Aktionen gegeben, bei denen Zustimmung für den Großangriff auf das israelische Grenzgebiet mit Hunderten Toten geäußert wurde. Die Hamas wird von der EU, den USA und Israel als Terrororganisation eingestuft. Auf die Straße zu gehen, um einen grausamen Krieg zu bejubeln, ist für jeden Menschen unwürdig. Die schrecklichen Nachrichten und Bilder aus Israel sollten uns alle bestürzen, hatte Pegel betont.

Die Landesregierung demonstrierte ihre Solidarität mit Israel, indem sie am Montag vor der Staatskanzlei die israelische Flagge aufziehen ließ. Für Mittwoch ist laut Innenministerium in der Synagoge in Schwerin eine Veranstaltung geplant, bei der der Opfer des Hamas-Angriffs gedacht werden soll.

Die Hamas hatte am Samstag bei einem Großangriff auf das israelische Grenzgebiet unter Zivilisten das schlimmste Blutbad seit der israelischen Staatsgründung angerichtet. Dabei wurden mindestens 700 Menschen getötet und rund 2400 weitere verletzt.