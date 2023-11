Schutz im Winter! Warum Sie jetzt auf Gartenarbeit verzichten sollten

Auch die Wilde Möhre sei ein wahres Futter-Paradies. Auch, wenn sie jetzt im Herbst nicht mehr ganz so doll aussieht, fleißige Gärtner sollten sie trotzdem stehen lassen, sagt die Diplom-Biologin. „Zum Beispiel Schmetterlinge überwintern in Raupen, Formen oder als Puppe. Und die hängen sich dann an hier so die Stängel“, zeigt Franziska Kötter. Würde man die jetzt im Herbst einfach abschneiden und in die Biotonne werfen, dann käme ein ganzer Haufen Raupen oder Schmetterlingsnachkommen fürs nächste Jahr in den Restmüll.

