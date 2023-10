Schuss löst sich aus Jagdwaffe: Mann wird schwer verletzt

Mehr zum Thema

Verdächtiger Gegenstand in Paderborn entdeckt: Sperrung An einer Ausfallstraße im Süden Paderborns ist ein verdächtiger und möglicherweise explosiver Gegenstand entdeckt worden. Die Polizei evakuierte ein Wohnhaus und sperrte die Straße in beide Richtungen. Sprengstoffexperten seien auf dem Weg, um den Fund zu untersuchen, sagte eine Polizeisprecherin am Montag.