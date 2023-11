Schuss durch Wohnungstür: Prozess wegen Mordversuch

Mehr zum Thema

Übernahmeangebot für Hamburger Hafenlogistiker HHLA endet Das Übernahmeangebot der Großreederei MSC an Aktionäre des Hamburger Hafenlogistikers HHLA endet in der Nacht zum Dienstag. Die Stadt Hamburg und die weltgrößte Linienreederei wollen die HHLA künftig als Gemeinschaftsunternehmen führen, an dem MSC maximal 49,9 Prozent halten soll. Derzeit hält Hamburg rund 69 Prozent an der HHLA. Damit der Plan verwirklicht werden kann, muss MSC HHLA-Aktionäre überzeugen, ihre Anteile an die Reederei zu verkaufen. Je HHLA-Aktie bietet MSC 16,75 Euro. Eine Verlängerung des bis Montag um 24 Uhr laufenden Angebots ist aber möglich.

Hamburger Schwäne werden für das Winterquartier eingesammelt Wie jedes Jahr im Herbst müssen die Alsterschwäne nun wieder Abschied vom freien Schwimmen auf Hamburgs Gewässern und Kanälen nehmen. Die Tiere kommen von Dienstag an ins Winterquartier. Die ersten Schwäne sollen am späten Vormittag (11.00 Uhr) an der Rathausschleuse eingesammelt und mit Booten zum Eppendorfer Mühlenteich gebracht werden. Dort ist zum Schutz vor der Vogelgrippe wieder ein Zelt aufgebaut. Die restlichen Tiere, die im Sommer auf den weit verzweigten Nebenarmen unterwegs waren, sollen in den darauffolgenden Tagen eingesammelt werden. Insgesamt werden wohl rund 80 Alsterschwäne am Mühlenteich überwintern.