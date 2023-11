Schuss durch Wohnungstür: Angeklagter gesteht

Mehr zum Thema

Özdemir: EU-Agrargeld wird pünktlich ausgezahlt Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir hat trotz der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zum Sondervermögen eine pünktliche Auszahlung des EU-Agrargeldes angekündigt. Die Auszahlung der Direktzahlungen durch den Bund ist von der Haushaltssperre nicht betroffen, da es sich nicht um Bundesmittel handelt, sagte der Grünen-Politiker bei einer Sonder-Agrarkonferenz am Dienstag in Kiel.