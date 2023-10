Schuss auf eine Stadtbahn: Festnahme in Dortmund

Mehr zum Thema

Wüst: Keine Erkenntnisse über erhöhte Gefahr in NRW Die Landesregierung hat derzeit keine Erkenntnisse über eine konkrete Erhöhung der Gefährdungslage in Nordrhein-Westfalen infolge der Angriffe der Hamas auf Israel. Die Behörden stehen in einem kontinuierlichen und engen Austausch mit den jüdischen Gemeinden, sagte Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) am Dienstag in Düsseldorf. Die bereits erweiterten Schutzmaßnahmen an jüdischen und israelischen Einrichtungen blieben auf hohem Niveau. Zusätzlich sei erhöhte Polizeipräsenz angeordnet worden.