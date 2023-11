Schuss am Bundesverfassungsgericht: 41-Jähriger in U-Haft

Mehr zum Thema

Auto prallt auf A8 gegen Sattelzug - Beifahrer stirbt Ein 19-jähriger Beifahrer ist nach einem Zusammenprall eines Autos mit einem Sattelzug auf der Autobahn 8 im Alb-Donau-Kreis gestorben. Der Wagen war in der Nacht zum Montag aus vorerst unklaren Gründen bei Merklingen nach rechts abgekommen, teilte die Polizei mit. An der Ausfahrt eines Parkplatzes prallte der Wagen dann gegen den geparkten Laster. Ein ebenfalls im Auto sitzender 32-Jähriger wurde schwer verletzt, der 20-jährige Fahrer leicht. Beide kamen in Krankenhäuser. Die A8 war in Richtung Stuttgart knapp vier Stunden gesperrt.

Sturm zieht über Baden-Württemberg: Keine größeren Schäden Ein Sturmtief hat in der Nacht zum Montag wahrscheinlich keine größeren Schäden in Baden-Württemberg angerichtet. Zunächst wurden keine Sturmschäden gemeldet, wie eine Rundfrage bei den Polizeien des Bundeslands am Morgen ergab.