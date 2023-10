Schulze: Wähle keinen AfD-Abgeordneten zu Landtagsvize

Mehr zum Thema

Verdi ruft zu wöchentlichen Mahnwachen für Kitas auf Die Gewerkschaft Verdi hat zu wöchentlichen Mahnwachen für Kindertagesstätten aufgerufen. Auch in Bayern sollen vom 19. Oktober an bis Weihnachten immer donnerstags Mahnwachen von Beschäftigten und Aktiven durchgeführt werden, wie die Gewerkschaft am Mittwoch mitteilte. Unter dem Motto Es donnert in den Kitas - Kinder und Beschäftigte gefährdet! will Verdi auf den Fachkräftemangel und die Folgen für die Kinder wie auch für die Familien aufmerksam machen.