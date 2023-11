Schulze sieht Zukunftszentrum als Chance für Tourismus

Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) sieht das Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation in Halle als Chance für die gesamte Tourismusbranche in Sachsen-Anhalt. Es sei mit Besuchern aus ganz Europa zu rechnen, sagte der CDU-Politiker am Donnerstag im Landtag in Magdeburg. Das ist für uns ein riesiges Potenzial, so Schulze.

Die Begegnungs- und Forschungsstelle entsteht bis 2028 im Zentrum der Saalestadt und soll rund 200 Millionen Euro kosten. Halle hatte sich als Standort unter mehreren Bewerberstädten durchgesetzt.

Schulze, der auch für Tourismus zuständig ist, hat bereits das Gespräch mit dem Landestourismusverband gesucht. Diese Möglichkeiten, die wir dort haben, sollten wir nutzen. Man wolle die Besucher in Halle auch auf andere touristische Highlights in Sachsen-Anhalt hinweisen.